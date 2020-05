Milan, il programma della terza settimana: Kessie unico assente

Pioli e i suoi uomini torneranno in campo domani a Milanello. Tutti i giocatori saranno a disposizione del mister, fatta eccezione di Kessie, in quarantena.

Il Milan si prepara a tornare in campo a Milanello per la terza settimana dopo lo stop per l’emergenza coronavirus. I rossoneri si ritroveranno domani agli ordini di Stefano Pioli con il gruppo a completo, l’unico assente sarà Franck Kessie, ancora in quarantena dopo il ritorno dalla Costa d’Avorio.

“I calciatori – si legge sul sito ufficiale – riprenderanno gli allenamenti a Milanello seguendo il protocollo medico-sanitario. Il programma prevede la prima sessione lunedì mattina, un doppio allenamento il martedì, per poi completare la settimana con sessioni mattutine”.

