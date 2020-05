Boga, il Chelsea non lo riscatta: resta in Italia

Novità ormai quasi ufficiale che arriva dall’Inghilterra: Boga dovrebbe restare al Sassuolo, che deciderà poi il suo destino.

Ormai la notizia sembra ufficiale. Jeremie Boga non tornerà in Premier League, almeno secondo le ultimissime indiscrezioni di calciomercato.

Il giornalista Fabrizio Romano di Sky Sport ha fatto sapere tramite un tweet che il Chelsea, vecchio proprietario del cartellino di Boga, non intende riscattare l’esterno offensivo.

Boga è al Sassuolo da due stagioni, ma i Blues vantano ancora un diritto di ‘recompra’ fissato a 16 milioni di euro circa. Ma pare proprio che l’inglese non sia destinato a ritornare a Londra per il momento.

