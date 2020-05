Leonardo vuole Allegri: cambia il destino di Thiago Silva

Leonardo spinge per avere Allegri al PSG, e così potrebbe cambiare il destino di Thiago Silva. Le ultime news dalla Francia.

L’anno sabbatico di Massimiliano Allegri è finito. Dalla prossima stagione potrebbe tornare n carreggiata. Dopo il divorzio dalla Juventus, con ancora un anno di contratto, l’allenatore livornese ha deciso di prendersi un po’ di pausa.

Adesso è pronto a tornare.

L’opzione Milan è da escludere: Paolo Maldini lo avrebbe voluto volentieri, ma il suo futuro nel club è segnato dall’arrivo di Ralf Rangnick. In più c’è un problema di stipendio: Allegri chiede 10 milioni a stagione, cifre impossibili per il club di via Aldo Rossi.

Possibili invece per il Paris Saint–Germain. Leonardo spinge per avere Max in panchina nella prossima stagione, come rivelato da Le10Sport. Thomas Tuchel ha fatto bene in questa stagione e la società è contenta di lui. Ma un Allegri a spasso ingolosisce il direttore sportivo brasiliano.

Calciomercato Milan, Allegri ritrova Thiago Silva

Il possibile approdo di Allegri al Psg rischia di cambiare il destino di Thiago Silva. La scorsa settimana vi abbiamo spiegato che il ritorno al Milan del difensore è una possibilità, ma il suo agente ai nostri microfoni ha smorzato l’entusiasmo.

Una cosa è certa: Thiago non si ritira. Il contratto con il Psg è in scadenza a giugno e per adesso non ci sono novità sul rinnovo. Ma la presenza di Allegri potrebbe cambiare tutto.

I due hanno lavorato per due anni insieme al Milan e si sono tolti belle soddisfazioni: uno Scudetto e una Supercoppa Italiana il bottino. C’era feeling fra i due e non è da escludere che il difensore possa spingere per restare.