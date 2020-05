Calciomercato Milan – Napoli, il giocatore accetta: rossoneri ancora bruciati

Il Napoli ha il sì del giocatore, che piace molto anche al Milan. I rossoneri ancora una volta partono svantaggiati. Le ultime news.

Napoli e Milan hanno diversi obiettivi in comune sul Calciomercato. Fra questi ci sono Jeremie Boga, Robin Koch, Everton e Victor Osimhen. Ed è proprio quest’ultimo che sembra molto vicino agli azzurri in queste ultime ore.

Come riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, il giocatore avrebbe dato il suo gradimento alla destinazione azzurra. La trattativa è ancora in alto mare: il Napoli deve convincere il Lille ad abbassare le pretese, ma il sì del ragazzo è già un bel passo avanti.

La situazione si Arkadiusz Milik è più complicata del previsto: il polacco non ha ancora rinnovato e sembra che non lo farà mai. A questo punto il club di De Laurentiis si ritroverà costretto a cederlo in estate ad una cifra moderata. La Juventus è in primo piano; il giocatore piace anche al Milan, ma anche qui parliamo di un’operazione difficile.

In ogni caso da oggi Osimhen è più vicino al Napoli e il Milan si ritrova ancora una volta a partire in svantaggio. Lo stesso è successo anche con Koch: gli azzurri hanno già fatto un’offerta al Friburgo, mentre in casa rossonera ci sono ancora dubbi su società e guida tecnica.

