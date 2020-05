Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Rangnick vuole Pedri | VIDEO

Il Milan va a caccia di un giovanissimo centrocampista individuato dai talent scout di Ralf Rangnick: ecco di chi si tratta.

L’opera di ringiovanimento e di rinnovamento del Milan è cominciata. Ralf Rangnick è già al lavoro, nonostante non sia ancora ufficiale il suo ingaggio come manager e allenatore.

I suoi osservatori però non si fermano e, secondo Todofichajes.com, avrebbero individuato un talento del campionato spagnolo ideale per il suo progetto tecnico.

Si tratta di Pedro Gonzalez Lopez, più conosciuto come Pedri. Un centrocampista offensivo in grado di giocare anche come esterno sinistro d’attacco, classe 2002 di proprietà Las Palmas.

Pedri rientrerebbe perfettamente nell’idea calcistica del nuovo Milan: un talento di qualità e di prospettiva, dai costi accessibili e tatticamente utile negli schemi di Rangnick.

Il problema si chiama Barcellona: i catalani hanno già in mano il contratto di Pedri, che dovrebbe trasferirsi dal 1° luglio in blaugrana.

Ma il Milan potrebbe provare a strappare inizialmente il prestito di Pedri proprio dal Barça, visto che nella squadra di Quique Sétien difficilmente troverà spazio in gare ufficiali.

Il talento cresciuto nelle isole Canarie è considerato uno dei migliori calciatori della seconda divisione spagnola, avendo collezionato in stagione 26 presenze, 3 reti e 4 assist vincenti.

