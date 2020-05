Sportmediaset – Milan, Rangnick sempre più vicino: le ultime

Rangnick è sempre più vicino al Milan: arriva il segnale inequivocabile rivelato da Sportmediaset poco fa.

Il Milan e Ralf Rangnick sono sempre più vicini. Come riporta Sportmediaset, Ivan Gazidis sta ancora per lavorando per strappare il sì del tedesco. Ma l’accordo fra le parti è cosa molto probabile.

Infatti, come spiega il giornalista Claudio Raimondi, l’allenatore tedesco starebbe già cercando casa a Milano. Una indiscrezione importante che non fa altro che confermare le sensazioni: a meno di clamorosi colpi di scena, Rangnick sarà il prossimo allenatore del Milan.

