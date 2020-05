Theo Hernandez, nuovo look. La battuta di Biglia | FOTO

Il nuovo look di Theo Hernandez: ecco la foto pubblicata dal francese sul proprio profilo Instagram. Vi piace?

Theo Hernandez ha deciso di cambiare look. Il terzino del Milan, infatti, ha pubblicato su Instagram una foto con un nuovo colore di capelli. Si è fatto biondo, come va di moda negli ultimi anni.

“Si o no?“, chiede nel post. E non sono mancati i commenti di alcuni amici e parenti. Infatti è in risalto il commento di Lucas Biglia, che prende in giro Theo: “Sei il fidanzato di Samu Castillejo“.

Anche Marcelo, ex compagno del Real, ha commentato: “Theo, sei bello!“. E non manca anche il parere di suo fratello, Lucas Hernandez, difensore del Bayern Monaco ed ex Atletico Madrid.

E a voi, piace o no il nuovo look di Theo?

