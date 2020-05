Mediaset, taglio ai costi: Tiki Taka rischia di chiudere

Il programma di Pierluigi Pardo potrebbe chiudere. Mediaset sta pensando a questa soluzione per far fronte alla crisi.

Il ritorno della Serie A potrebbe non coincidere con la messa in onda di Tiki Taka, programma in onda su Mediaset condotto dal giornalista Pierluigi Pardo. Secondo Leggo.it la trasmissione potrebbe essere cancellata definitivamente.

Anche Mediaset deve fare i conti con la crisi dovuta all’emergenza Coronavirus. I costi sono diventati un problema a causa di un netto calo delle entrate pubblicitarie. Questo motivo starebbe spingendo all’azienda di Cologno a chiudere il programma Tiki Taka.

C’è da dire che la trasmissione ha registrato dei buoni ascolti nell’ultima stagione, nonostante un continuo cambio di palinsesto. Ha inciso molto anche l’addio improvviso di Antonio Cassano, che era diventato un ospite fisso e di spicco insieme a Christian Vieri.

Tiki Taka quest’anno ha fatto registrare il secondo miglior risultato di ascolti, eppure Mediaset sta pensando di chiuderlo.

