Gazzetta – Ibrahimovic aspetta Gazidis: non ha gradito alcune questioni

In attesa dell’incontro, Ibrahimovic non avrebbe gradito la gestione di Gazidis di alcune questioni.

Zlatan Ibrahimovic starà fuori almeno un mese per la lesione al polpaccio. In caso di ripresa della Serie A, sarà a disposizione del Milan per fine giugno o inizio luglio. Intanto il suo futuro continua a tenere sulle spine il mondo rossonero.

C’è grande attesa per questo fatidico incontro con Ivan Gazidis: l’amministratore delegato, al momento, è l’unico che può decidere il destino di Ibra. Se fosse per Paolo Maldini, lo svedese resterebbe senza dubbio. Ma anche il futuro del dt è in discussione.

La Gazzetta dello Sport ha riportato alcune indiscrezioni che arrivano da persone vicine a Ibra. L’attaccante non avrebbe gradito la gestione di Gazidis di alcune situazioni. Riferimento chiaro anche all’allontanamento di Zvonimir Boban, che ha inciso parecchio sul ritorno di Ibra a gennaio.

In ogni caso, spiega la rosea, il Milan è la priorità di Ibrahimovic: lui rinnoverebbe senza problemi, ma prima vuole parlare con Gazidis e capire qual è il suo pensiero in merito.

