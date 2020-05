Calciomercato Milan – Jovic, irrompe l’Inter: operazione alla Morata

C’è anche l’Inter sulle tracce di Jovic, Marotta pensa ad un’operazione in stile Morata del 2014. Le ultime news dal Corriere dello Sport.

Luka Jovic resta nei piani del Milan. Mentre il Real Madrid riflette sul da farsi, la società di via Aldo Rossi avanza i contatti. Il sogno è di realizzare un’operazione in stile Theo Hernandez, preso proprio un anno fa dai Blancos.

Jovic non è convinto di lasciare il Real, e al tempo stesso il Real non è convinto di lasciar andare Jovic. Ma intanto irrompe l’Inter, come scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Antonio Conte è in cerca di una punta: Alexis Sanchez potrebbe rientrare al Manchester United e Lautaro Martinez è in orbita Barcellona. Secondo il quotidiano romano, Jovic è un’idea che piace all’allenatore nerazzurro, ma come terza punta.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero pensando ad un’operazione in stile Alvaro Morata, fatta proprio dallo stesso Marotta nel 2014 con il Real Madrid quando era alla Juve, e cioè: l’acquisto di Jovic ma concedendo ai Blancos una clausola di riacquisto.

Per adesso è solo un’ipotesi. Jovic è infortunato e dovrà presto incontrare il Real Madrid per capire che futuro lo aspetta. Zidane sarebbe contento di riprovarci, anche perché quest’estate difficilmente riuscirà a prendere uno fra Haaland e Mbappé.

