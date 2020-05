Calciomercato Milan – Quaresma, nuovo tentativo? Ostacolo Sporting

Il Milan continua a seguire Eduardo Quaresma. Dopo la prima offerta rifiutata, i rossoneri potrebbero riprovarci. Ma c’è lo scoglio Sporting.

Il Milan continua a guardarsi intorno in vista del Calciomercato estivo. Servono rinforzi, e con Rangnick si punterà molto sui giovani. Moncada e Almstadt, come scrive la Gazzetta dello Sport di oggi, stanno già lavorando per fornire una lista di obiettivi importanti.

Nei giorni scorsi in Portogallo hanno parlato di un’offerta del Milan da 5 milioni per Eduardo Quaresma, difensore centrale dello Sporting, classe 2002. Proposta rifiutata dal club che vuole aspettare ancora un po’ prima di cederlo, consapevole delle potenzialità del ragazzo, sia tecniche che economiche.

Secondo la Gazzetta, il Milan continua però a seguirlo con molto interesse. Lo Sporting, d’altra parte, continua invece a fare muro. Non sarà facile convincerli, ma il club di via Aldo Rossi farà probabilmente un nuovo tentativo più avanti.

Quaresma è un difensore davvero interessante. I portoghesi sanno benissimo che può scatenarsi un’asta per questo giocatore, ed è per questo che prendono tempo. Intanto dal Portogallo potrebbe arrivare Florentino Luis del Benfica.