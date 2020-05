Ajer, il Milan insiste: un emissario vola in Scozia

Continua la caccia del Milan ad un centrale. E sembra che il norvegese Ajer sia ancora tra gli obiettivi principali dei rossoneri.

Prosegue la caccia del Milan ad un difensore centrale in vista della prossima stagione, l’uomo ideale per affiancare Alessio Romagnoli nella linea difensiva.

In attesa di capire gli sviluppi sul riscatto di Simon Kjaer e sulla possibile partenza di Mateo Musacchio, il Milan continua a tenere d’occhio il giovane stopper Kristoffer Ajer.

Il classe ’98 di origine norvegese gioca nel Celtic Glasgow, dove è considerato una vera e propria stella. Difensore dalle lunghe leve ma anche bravo tecnicamente, come mostrato nell’edizione in corso di Europa League.

Come riportano gli spagnoli di Todofichajes.net, il Milan avrebbe inviato un emissario proprio negli ultimi giorni in Scozia, per cominciare a dialogare con il Celtic e proporre ad Ajer una prima bozza di contratto.

Passi avanti importanti per i rossoneri, che cercano in questo modo di battere la concorrenza del Leicester City, club molto attratto dalle qualità del norvegese.

Secondo la stampa iberica, il Milan vorrebbe rinforzare la difesa con un colpo a costo zero (Thiago Silva?) ma la tentazione di un investimento oneroso per Ajer è molto forte.

LEGGI ANCHE -> BENNACER, L’EMIRO LO VUOLE AL PSG