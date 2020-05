Calciomercato Milan – PSG, la proprietà vuole Bennacer: le ultime

Ismael Bennacer continua ad essere nel mirino del club francese. Per il centrocampista si muovono addirittura gli emiri.

Leonardo va a caccia in Serie A. L’ex dirigente Milan, attuale direttore generale del PSG, vuole strappare un centrocampista dal campionato italiano.

Secondo Le10sport.com, sono tre i nomi sui quali Leonardo starebbe lavorando personalmente, tre mediani che piacciono particolarmente a Parigi.

Il laziale Sergej Milinkovic-Savic da tempo è considerato il primo obiettivo. Ma piacciono anche il romanista Lorenzo Pellegrini e il franco-algerino Ismael Bennacer, centrocampista rivelazione del Milan.

Ma proprio Bennacer potrebbe diventare il nome primario per rinforzare la mediana del PSG. Il motivo? L’inserimento di Nasser Al-Khelaifi in persona, pronto a spingere per l’acquisto dell’algerino.

Il proprietario del PSG, o meglio il capo della cordata qatariota che gestisce il club parigino, avrebbe fatto sapere a Leonardo di considerare Bennacer la migliore scelta per rinforzare la squadra.

Un pericolo concreto dunque per il Milan, che stima molto Bennacer e lo considera in teoria un intoccabile.

L’algerino, miglior calciatore della Coppa d’Africa 2019, è però molto tentato dall’idea di raggiungere Parigi e tornare nel paese che lo ha lanciato calcisticamente.

Una prima proposta da 30 milioni di euro è stata già rifiutata dal Milan. Se i parigini dovessero alzare l’offerta sarà però dura per Maldini e compagnia chiudere occhi e orecchie.

