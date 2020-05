Calciomercato Milan – Jovic, definita la strategia 

Milan, è Luka Jovic il primissimo nome sulla lista per quanto riguarda l’attacco. Come riferisce Tuttosport oggi in edicola, il club ha già pronta una strategia per un nuovo affare col Real Madrid.

Milan, è Luka Jovic il primo nome sulla lista per quanto riguarda il reparto avanzato. E come riferisce Tuttosport oggi in edicola, il Diavolo ha già un piano per provare a calare il colpo con un ‘Theo Hernandez-bis’ dal Real Madrid.

La formula sarebbe quella del prestito biennale con obbligo di riscatto. Una soluzione che potrebbe accontentare un po’ tutte le parti. Il giocatore in primis qualora avesse voglia di rimettersi in discussione con un ruolo da titolare assoluto, ma anche i blancos che sarebbero certi dell’incasso e per Elliott che avrebbe così modo di ammortizzare il costo nell’arco di 24 mesi.

Molti dipenderà da cosa verrà deciso a Madrid. Per quanto riguarda il Real, il giocatore, sebbene sia stato acquistato soltanto un’estate fa, sembrerebbe già abbastanza ai margini. Ora va compreso se gli sarà data una seconda chance e se l’atleta vorrà restare per giocarsi le proprie carte o andar via.

Sullo sfondo, intanto, restano alcune alternative. Come Myron Boadu dell’Az Alkmaar, nome parecchio gradito in Casa Milan.

Nel frattempo occhi puntati anche su Rafael Leão: dovesse dare risposte importanti in questo rush finale di campionato, la dirigenza potrebbe optare nel prendere un solo centravanti in estate. Diversamente, potrebbero diventerebbero due gli obiettivi lì davanti.

