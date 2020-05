Pessina, spunta una clausola pro-Milan: i dettagli

L’ultima parola su Matteo Pessina spetta al Milan. Lo rivela Calciomercato.com: il club rossonero, infatti, dietiene una clausola a suo favore inserita nell’ambito della trattativa del 2017 per Andrea Conti.

Matteo Pessina, talento classe 97 di proprietà dell’Atalanta e in prestito all’Hellas Verona, potrebbe essere uno dei protagonisti del prossimo mercato estivo. L’attaccante, dopo una stagione a livelli importanti, ha infatti attirato parecchie attenzioni in Italia.

In fila, come racconta Calciomercato.com, c’è da tempo il Napoli interessato, così come anche la stessa Juventus monitora gli sviluppi per la sua classica politica sui talenti italiani. Ma occhio anche al Milan. Ovvero la sua vecchia società prima che rientrasse nell’affare riguardante Andrea Conti.

Il club rossonero – racconta il portale – detiene infatti una clausola a suo favore per un’eventuale rivendita. L’accordo stipulato nell’estate del 2017, di fatto, prevede una percentuale di sconto tra il 40 e il 50% a favore dei rossoneri. Tutt’altro che un dettaglio, dal momento che il Diavolo, volendo, potrebbe ricomprarlo addirittura a metà prezzo.

Ma ad oggi, in ogni caso, non ci sono indicazioni in tal senso. Il Milan per ora non ha mosso alcun passo a tal proposito, mentre l’Hellas nel frattempo spera di tenerlo e l’Atalanta valuterà il tutto solo a campionato finito. Può generarsi dunque una piccola bagarre a breve, ma il Milan aspetta col suo asso nella manica.

