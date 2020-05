Calciomercato Milan – Offerta per due stelle del domani

Mercato Milan, doppio tentativo del club. Come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la società si è fatta avanti per due talenti di enorme prospettiva.

Eduardo Quaresma e Denzel Dumfries. Come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, sono questi i primi nomi per il nuovo corso rossonero. Due difensori, il primo centrale e l’altro di fascia, per rinvigorire subito il reparto arretrato milanista.

Ma non sarà semplicissimo mettere le mani su questi due gioielli. La dimostrazione è arrivata dalla prima offerta del Diavolo per Quaresma, già respinta dal Benfica. Ovvero una proposta da 5 milioni di euro più l’inserimento di Diego Laxalt come contropartita tecnica.

Il discorso però non è finito, anche perché non mancheranno nuovi assalti. Ma ciò che complica lo scenario è un rinnovo fino al 2025 che sta blindando ulteriormente il classe 2000, con la società lusitana pronta a inserire una clausola da 45 milioni di euro. Una cifra a quel punto inarrivabile per Elliott.

Nel frattempo la dirigenza di Via Aldo Rossi lavora anche sul fronte Dumfries col PSV Eindhoven. Anche in questo caso il Milan prova a imbastire uno scambio, proponendo quel Ricardo Rodriguez attualmente in prestito con diritto di riscatto girato proprio agli olandesi. La prima risposta è stata negativa, ma anche in questo caso il Milan non intende mollare.

