Ibrahimovic sui social: “Ci vediamo con l’Hammarby in campo”

Zlatan Ibrahimovic fa sempre parlare di sé sui social network. Lo svedese ha risposto all’Hammarby toccando anche il suo futuro.

Sempre il solito Zlatan Ibrahimovic. Ogni volta che compare sui ‘social’ l’attaccante del Milan crea discussioni infinite, soprattutto per i suoi messaggi criptici.

Stavolta è un tweet di Ibra a far parlare di sé. Il centravanti ha commentato pubblicamente un video dell’Hammarby, squadra di cui è co-proprietario in Svezia, nel quale si promuove la ripartenza ormai prossima del calcio giocato.

Vi ses på plan https://t.co/S3pOVqtmca — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) May 29, 2020

Ibrahimovic ha scritto in lingua svedese: “Ci vediamo in campo“, facendo presumere ai più di voler scendere in campo proprio con la maglia dell’Hammarby e dando adito a coloro che hanno spesso ipotizzato un suo futuro in patria.

Ma il messaggio di Ibra potrebbe essere soltanto un augurio di buona ripartenza, essendo come detto uno dei proprietari del club di Stoccolma.

A parte le interpretazioni varie, il futuro di Ibrahimovic resta in dubbio, con il ritorno all’Hammarby che è sempre un’opzione concreta. Ma il Milan spera di trattenerlo almeno per un’altra stagione.

