Milan, sondaggio per Azmoun: la richiesta dello Zenit

Milan, spunta anche Sardar Azmoun per l’attacco rossonero. Il giocatore è pronto a lasciare lo Zenit dopo 8 lunghi anni in Russia, ecco la richiesta del club.

Milan, inserimento per Sardar Azmoun. Lo rivelano i colleghi Calciomercato.com. Il club rossonero, alla ricerca di rinforzi offensivi in vista della prossima stagione, avrebbe sondato anche la pista relativa all’attaccante iraniano dello Zenit San Pietroburgo.

Classe 95, il giocatore vorrebbe provare una nuova esperienza dopo otto anni trascorsi nel campionato russo. Sulle sue tracce c’è in particolare il Napoli alla ricerca di un sostituto per Arkadiusz Milik, ma adesso si registra anche un movimento rossonero per il jolly capace di muoversi sia da centravanti che da esterno.

Nulla di particolarmente concreto però al momento. Per il Milan – si legge – si è trattato di un semplice pourparler tra il suo agente Fali Ramadani e gli uomini mercato rossoneri. Quest’ultimi hanno appena raccolto informazioni e solo nelle prossime settimane si potrà capire se l’interesse può sfociare in una vera trattativa.

Il problema semmai è il prezzo, perché la società russa è da sempre una bottega particolarmente cara. E per Azmoun è giò arrivato un messaggio chiaro a tutte le pretendenti: non verranno prese in considerazione offerte inferiori ai 30 milioni di euro. Una valutazione che non si sposa perfettamente con i parametro milanisti, considerando anche il nuovo budget mercato designato dal Diavolo.

