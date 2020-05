Milan, ispezione della Procura FIGC a Milanello

Due ispettore della Procura federale sono stati oggi accolti a Milanello per un controllo che riguarda in particolare le norme sanitarie.

Come riportato da Sky Sport, oggi a Milanello è andata in scena un’ispezione da parte della Procura FIGC.

Due ispettori federali si sono recati nel centro sportivo del Milan per dei controlli approfonditi, in particolare per valutare tutte le disposizioni anti-Coronavirus.

In sintesi le due persone, accolte dal medico sociale Stefano Mazzoni e dal team manager Andrea Romeo, si sono accertate che il Milan rispetti le norme sul distanziamento e sulla sanificazione degli ambienti, evitando così il rischio di contagi e assembramenti.

Si è trattato di un’ispezione di routine, che stanno ricevendo tutti i club di Serie A nelle rispettive sedi o centri sportivi.

