Milan, via libera a Kessie: oggi primo allenamento

Buone notizie per Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano del Milan ha ricevuto il via libera per allenarsi.

Ottime notizie per Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano, dopo tanta attesa, ha potuto tornare ad allenarsi a Milanello.

Come riportato da Sky Sport, il secondo test del tampone effettuato da Kessie ha dato di nuovo esito negativo. Dunque il mediano potrà saltare gli ultimi tre giorni previsti di quarantena e ritrovarsi in campo.

Oggi pomeriggio il numero 79 del Milan è sceso in campo per una sessione individuale e personalizzata, di tipo prettamente atletico. Kessie deve rimettersi in forma e dunque dovrà svolgere sessioni diverse dal resto del gruppo.

Ora l’obiettivo del centrocampista ex Atalanta è di tornare al top nel giro di poche settimane. Da domani potrà lavorare con il gruppo (sempre con programma personalizzato) e puntare a giocare Juventus-Milan del prossimo 13 giugno.

