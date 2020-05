Calciomercato Milan – Dialoghi in corso per quattro blancos

Milan, nuovo possibile asse col Real Madrid. Come riferisce Tuttosport, c’è già un dialogo in corso tra i due club. I nomi sul tavolo sono ben quattro.

Milan-Real Madrid, l’asse potrebbe nuovamente riscaldarsi. E non solo per Luka Jovic. Come infatti riferisce Tuttosport oggi in edicola, sono diversi i nomi nel mirino rossonero. Con le due società, assicura il quotidiano, che ne starebbero anche già parlando in vista di una sessione estiva non così lontana.

E la lista è ricca considerando l’abbondanza in casa blancos. Tenendo anche la qualità media della rosa, il Diavolo pescherebbe volentieri su più fronti pur di rinforzarsi e accontentandosi per cercare un ‘Theo Hernandez bis’.

Il nuovo nome, tuttavia, è quello di Martin Odegaard. Ovvero il talento norvegese di 21 anni in prestito alla Real Sociedad in questa stagione. Protagonista in Liga con 7 reti e 8 assist in 28 gare, potrebbe far rientro alla base quest’estate.

Ma non è detto che la società di Florentino Perez non sia disposto a privarsene nuovamente. La richiesta è di 40 milioni di euro, col Milan che potrebbe provarci con un prestito con diritto di riscatto. E mentre Jovic continua ad essere in cima ai pensieri milanisti, non sono da escludere anche Lucas Vazquez per le fasce ed Eder Militão chiuso da Raphael Varene e Sergio Ramos.

