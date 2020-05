Calciomercato Milan, affare in Germania: Maldini in azione

Paolo Maldini a gennaio sarebbe volato in Germania per incontrare di persona Lazar Samardzic, talento dell’Hertha Berlino classe 2002.

Il Milan è sempre molto attento al calciomercato dei giovani. I rossoneri, a gennaio, hanno provato a portare in Italia Lazar Samardzic, trequartista classe 2002 dell’Hertha Berlino.

Per il giocatore, che ha già fatto il suo esordio in Bundesliga, come riporta Calciomercato.com, si sarebbe mosso in prima persona Paolo Maldini: il Direttore tecnico del Diavolo si sarebbe attivato per incontrarlo.

I contatti non si sono interrotti dopo la chiacchierata faccia a faccia, ma senza successo. Ad oggi Samardzic non vuole lasciare la Germania ma il Milan non pare intenzionato a mollare la presa.

