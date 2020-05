Coppa Italia, come sta la Juventus: assenze e probabile formazione

Il Milan ripartirà dalla Juventus e dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia. Vediamo come sta la squadra di Maurizio Sarri.

Il Milan ripartirà dalla Juventus. La Lega ha deciso che il primo match ufficiale che segnerà la ripartenza del calcio giocato sarà proprio la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Il match, previsto probabilmente per il 12 giugno all’Allianz Stadium, ripartirà dall’1-1 dell’andata. Punteggio molto contestato dal Milan per il calcio di rigore dubbio assegnato a Cristiano Ronaldo.

Ma che Juve troveranno i rossoneri? I campioni d’Italia in carica hanno brillato nella vittoria sull’Inter, ultimo successo prima del lockdown generale.

Maurizio Sarri dovrebbe già avere in mente l’undici titolare da cui ripartire. L’unico indisponibile certo è il turco Merih Demiral, che rientrerà dallo stop al ginocchio solo a fine estate.

Da valutare Gonzalo Higuain: l’ex rossonero non ha vissuto in serenità la quarantena, tornandosene in Argentina e alimentando le voci su un addio a fine stagione. Disponibile capitan Giorgio Chiellini, già ritornato a pieno regime da mesi.

Nessuno squalificato in casa juventina (tre invece per il Milan). Sarri ha ampia scelta e punterà molto probabilmente su un 4-3-3 dinamico e senza dare punti di riferimento alla difesa milanista.

La probabile formazione della Juventus anti-Milan:

Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Ronaldo, Douglas Costa. All: Sarri.

