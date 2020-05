Calciomercato Milan – Progetto giovani: tutti gli obiettivi di Rangnick

Ralf Rangnick vuole un Milan giovane, che guardi al futuro. Ecco allora gli obiettivi di mercato che potrebbero fare al caso suo.

Sarà un Milan giovane, di prospettiva e pieno di talento quello che nascerà sotto l’egida di Ralf Rangnick.

Ormai i punti cardine attorno ai quali il tecnico vuole costruire il suo progetto sono ben noti. Il suo Milan ricalcherà molto il Lipsia ed il Salisburgo, ovvero squadre nate e cresciute con la sua gestione tecnica e dirigenziale.

La redazione di Sportmediaset oggi ha elencato alcuni nomi che potrebbero fare al caso di Rangnick per il Milan della prossima stagione. Tutti giovani calciatori già visionati nelle ultime settimane.

I portoghesi Florentino Luis ed Eduardo Quaresma sono obiettivi concreti. Il centrocampista del Benfica costa molto (clausola da 100 milioni di euro), ma l’obiettivo del Milan è di abbassare le pretese inserendo Lucas Paquetà nell’affare.

Trattativa complessa come quella del difensore centrale Quaresma, dello Sporting Lisbona. Un elemento che però al Milan piace tanto, difficilmente non vi sarà un tentativo concreto per il classe 2002 nonostante un rinnovo sempre più probabile.

Ma il nome caldo delle ultime ore è Martin Ødegaard, talento norvegese della Real Sociedad, ma in prestito dal Real Madrid. Centrocampista o mezza punta, il classe ’98 è entrato nel mirino di Rangnick e dei suoi osservatori.

Se i baschi non dovessero trattenerlo o riscattarlo, il Milan si farà avanti puntando sui buoni rapporti con il Real. Rangnick è pronto a valorizzare e lanciare definitivamente il norvegese nel calcio che conta.

LEGGI ANCHE -> RANGNICK PRONTO A SBARCARE: ECCO QUANDO