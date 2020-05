Rientro Ibrahimovic, c’è ottimismo: la possibile data

Milan, c’è fiducia per il recupero di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, tuttavia, salterà di certo almeno sei partite tra cui tre big-match. Ecco la possibile data del rientro.

Ora è corsa contro il tempo per il recupero di Zlatan Ibrahimovic. Non verranno di certo bruciate le tappe data l’età e il contesto generale, ma il Milan spera comunque di averlo a disposizione il prima possibile in questo delicato rush finale.

Come riferisce Tuttosport oggi in edicola, filtra ottimismo in casa rossonera. C’è fiducia affinché l’esame in programma per la prossima settimana dia esito positivo e tutto vada per il meglio. E se così fosse, Ibra potrebbe tornare ad allenarsi già a fine giugno per poi essere effettivamente pronto a luglio.

Di certo, invece, salterà l’intera Coppa Italia che dovrebbe chiudersi entro il prossimo 17 giugno e anche le prime cinque o sei partite di campionato. Lo svedese rinuncerebbe così alle gare con Lecce, Roma, Spal, Lazio, ancora Juventus e forse anche il Napoli nel weekend dell’11-12 luglio.

Ibra potrebbe verosimilmente rientrare al San Paolo o più facilmente a San Siro contro il Parma nel turno infrasettimanale del 15 luglio. L’esame strumentale in arrivo farà maggior chiarezza in tal senso, ma in ogni caso lo svedese dovrebbe essere comunque a disposizione di Stefano Pioli per l’ultimissima parte di campionato.

