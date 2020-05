Calciomercato Milan – Sfida al Napoli per il gioiello iraniano

Il Milan si lancia nella sfida di mercato contro il Napoli per arrivare al calciatore iraniano attualmente più ricercato ed apprezzato.

Milan alla caccia di un centravanti. I rossoneri vogliono e devono cautelarsi in attesa di capire cosa farà Zlatan Ibrahimovic in vista della prossima stagione.

L’incertezza su Ibra costringe il club di via Aldo Rossi a muoversi per una punta, che rientri nei parametri imposti dal progetto di Ralf Rangnick: giovane, di talento, non esageratamente costoso.

La Gazzetta dello Sport parla oggi di una nuova idea: il Milan starebbe puntando su Serdar Azmoun, attaccante iraniano dello Zenit San Pietroburgo, considerato un vero e proprio gioiello.

Classe ’95, Azmoun viene valutato dallo Zenit circa 25 milioni di euro. Cifra non irraggiungibile per il Milan, ma il problema è la concorrenza del Napoli che da tempo segue il calciatore iraniano.

Gli azzurri sembrano in pole, ma di recente il Milan ha sondato il terreno con l’agente Fali Ramadani, provando ad inserirsi nella trattativa col club russo.

Azmoun è una punta, che però rende al meglio quando accanto a lui c’è un altro centravanti di razza. Ecco perché al Milan servirebbe di più un altro tipo di attaccante.

Resta dunque viva come prima opzione quella che porta a Luka Jovic, anche lui assistito da Ramadani. Il serbo del Real Madrid è il preferito da Rangnick, anche se l’operazione è difficile per costi e modalità.

LEGGI ANCHE -> PAQUETA, DOPPIA MISSIONE PER IL MILAN