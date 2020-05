Milan, agente Osimhen: “Ecco cosa chiede per firmare”

Milan, parla l’agente di Victor Osimhen. Il rappresentante del talento francese detta le condizioni per un eventuale trasferimento estivo.

L’agente di Victor Osimhen detta le condizioni. Ariyo Igbayilola, rappresentante del 21enne del Lille nel mirino del Milan, ha infatti fatto chiarezza su cosa cerca il suo assistito in vista di un trasferimento estivo sempre più probabile.

Intervenuto ai microfoni di The Cable, il procuratore ha è uscito subito allo scoperto: giocare con continuità. E’ questa la volontà dell’atleta: “Il mio assistito – spiega il manager – necessita di una società in cui abbia la possibilità di giocare ogni settimana, non vuole stare in panchina ma avere subito le sue chance per dimostrare il tuo talento”.

Ed è proprio per questo che si complica la pista relativa al Tottenham, club che si è già mosso per il calciatore nigeriano: “Abbiamo sentito Mourinho – racconta Igbayilola – ma gli abbiamo detto che il suo approdo agli Spurs significherebbe la cessione di Harry Kane poiché, altrimenti, il mio assistito finirebbe appunto in panchina”.

Ma non sarebbe il Milan la primissima squadra sulle tracce Osimhen. C’è il Napoli, piuttosto, in pole position per quanto riguarda l’Italia: “Posso dire – ammette l’agente – che è l’unico club che vuole Victor al 100% e si sono già mossi concretamente per poterlo ingaggiare”. Il Diavolo, qualora facesse sul serio, è dunque chiamato ad accelerare.

