Piatek non si ferma: gol decisivo in Hertha-Augsburg | VIDEO

Krzysztof Piatek ha ripreso a fare gol. Dopo il rigore della scorsa settimana l’ex Milan ha replicato ieri con la maglia dell’Hertha.

Fino a qualche giorno fa i quotidiani scrivevano di un altro flop totale per Krzysztof Piatek, che dopo il Milan stava deludendo anche l’Hertha Berlino.

Critiche che hanno evidentemente svegliato il bomber polacco. Mercoledì il rigore decisivo per il pareggio 2-2 sul campo del Lipsia. Ieri un altro gol nel finale, stavolta su azione.

Sua la rete del 2-0 finale con cui l’Hertha ha battuto in casa l’Augsburg, nella gara valida per la ventinovesima giornata di Bundesliga.

Piatek è partito ancora una volta dalla panchina, ma il tecnico Bruno Labbadia lo ha gettato nella mischia al 19′ minuto della ripresa al posto di Lukebakio.

L’ex Milan ha sfruttato l’occasione: al 90′ in ripartenza ha dimostrato freddezza e precisione nel battere il portiere avversario, regalando ai suoi la rete del raddoppio.

Un gol fondamentale, visto che l’Augsburg stava premendo sull’acceleratore e l’Hertha aveva rischiato fino a pochi minuti prima di subire il pareggio.

Per Piatek si tratta della terza rete su dieci incontri disputati in Bundesliga. La prima non realizzata dal dischetto.

