Ufficiale: Icardi saluta l’Inter. Il comunicato nerazzurro

Mauro Icardi saluta definitivamente l’Inter: ora è ufficiale. Ecco il comunicato ufficiale divulgato dalla società nerazzurra. L’argentino saluta Milano dopo sette anni.

E’ ufficiale: Mauro Icardi lascia definitivamente l’Inter. La notizia era nell’aria da giorni e ora è arrivato anche la conferma effettiva.

A divulgare la notizia è la società nerazzurra attraverso un comunicato ufficiale:

FC Internazionale Milano comunica la cessione di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain FC: l’attaccante classe 1993 si trasferisce a titolo definitivo al club francese.

Il Club ringrazia il giocatore per le sei stagioni trascorse insieme e gli augura il meglio per il prosieguo della sua avventura professionale.

La trattativa è stata chiusa per 50 milioni di euro più 8 di bonus. Un grosso sconto per il PSG, pari al 17% considerando i 70 milioni inizialmente fissati per il riscatto. Al giocatore andrà un contratto di quattro anni da 10 milioni di euro netti a stagione.

Si è sfiorato anche timidamente l’idea rossonera per Icardi nei mesi scorsi. “La possibilità c’era, per me sarebbe stata anche una scelta più comoda”, rivelò Wanda Nara mesi fa. Ma la dimensione attuale del Diavolo e soprattutto i costi elevati hanno spinto l’argentino sotto la Torre Eiffel.

