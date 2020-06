Calciomercato Milan – Paquetà vuole una big: spunta la pista spagnola

Paquetà, spunta una pista spagnola. Il brasiliano ha posto una condizione per l’addio: vuole solo una big.

Lucas Paquetà è sul mercato. Arrivato un anno e mezzo fa, il brasiliano non ha mai convinto, se non all’inizio con Gennaro Gattuso in panchina. Poi una rapida discesa, fino alle tante panchine accumulate nelle ultime settimane prima dello stop con Pioli.

La Fiorentina continua a seguirlo, ma Paquetà spinge per andare in un top club. Il Paris Saint-Germain c’è sempre, ma come spiega Tuttomercatoweb, si tratta di una pista tiepida. Leonardo cerca un centrocampista importante: Milinkovic-Savic e Lorenzo Pellegrini e altri diversi obiettivi.

Il Benfica resta sullo sfondo, ma il problema stipendio è pesante. Ecco che spunta fuori una nuova squadra: il Valencia. Paquetà sta facendo delle valutazioni, ma anche in questo caso, come in quello della Fiorentina, non è convinto. Crede di meritare una big, ed è probabile che il suo pensiero vada a Parigi.

Come detto però in questo momento Leonardo ha altre priorità sul mercato. Difficile quindi che avanzerà un’offerta per il milanista. Ci aveva provato a gennaio, così come il Milan aveva provato a proporre uno scambio alla Juventus con Bernardeschi. Nulla da fare. Qual è il suo destino?

