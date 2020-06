Calciomercato Milan – Ecco tre nomi in cima alla lista 

Milan, ecco i primi obiettivi per quanto riguarda difesa, centrocampo e attacco. Sono tre profili che si sposerebbero perfettamente con la politica di Elliott e Ralf Rangnick.

Se Luka Jovic è il primo nome della lista per l’attacco, Dominik Szoboszlai è invece l’idea più calda per la mediana. Così come Denzel Dumfries, 24enne olandese, è la soluzione principale per quanto riguarda la fascia destra. Lo riferisce l’edizione odierna di Tuttosport.

Con Ralf Rangnick ormai già pronto a inserirsi nella regia rossonera, la dirigenza si sta già muovendo per una serie di talenti che si sposerebbero perfettamente con il credo tattico e tecnico del manager tedesco. La linea del resto è tracciata: giovani, talentuosi e futuribili. Dovranno essere così i rinforzi.

E Szoboszlai, talento di soli 20 anni in forza al Salisburgo, è rientrato nella galassia Red Bull proprio grazie al lavoro di scouting svolto di recente dagli uomini di Rangnick. I rossoneri ora sono in pressing sul yolly ungherese, e si parla di una cifra piuttosto ragionevole: 20 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece Dumfries, l’olandese è appunto priorità per la corsia. Il club cerca un rinforzo anche lì perché Andrea Conti e Davide Calabria non hanno convinto al 100% quest’anno. E qualora il Milan riuscisse a mettere le mani sul giocatore del Psv, uno dei due andrebbe appunto ceduto. C’è anche un’alternativa pronta: Noussair Mazraoui dell’Ajax.

