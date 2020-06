Rangnick, voglia di Milan: spinge per incontrare Elliott

Rangnick ha voglia di cominciare a lavorare e spinge per incontrare Elliott. Ecco qual è il suo piano per il Milan.

Ralf Rangnick ha voglia di Milan, spiega Luca Marchetti a Sky Sport 24. Stando alle informazioni in suo possesso, l’allenatore tedesco starebbe spingendo per incontrare Elliott Management.

L’attuale responsabile dell’area tecnica della Red Bull sente la necessità di parlare con il fondo americano ed eventualmente firmare, così da poter iniziare a lavorare Lui è molto attento al dettaglio e vorrebbe più tempo per gestire tutta la situazione intorno al Milan.

Non è ancora chiaro qual è il ruolo che vuole offrirgli Gazidis. Rangnick intanto ha tanta voglia di cominciare a pianificare, consapevole però che il budget per il Calciomercato non è così alto. Servirebbe una rivoluzione completa ma non c’è la possibilità al momento.

LEGGI ANCHE >> PAQUETA’, SPUNTA UNA PISTA SPAGNOLA