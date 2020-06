Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: rossoneri su Lingard

Nuovo nome per il mercato del Milan che verrà: il talento inglese del Manchester United può finire in Italia, magari in rossonero.

Nome di lusso quello che la stampa inglese ha accostato al Milan in vista della prossima stagione calcistica.

Secondo il Daily Mirror, il club rossonero sarebbe sulle tracce di Jesse Lingard, talentuoso centrocampista inglese che gioca nel Manchester United.

Il tabloid britannico parla di una possibile partenza di Lingard in estate. Il classe ’92 sembra essere ormai chiuso nel centrocampo dei ‘Red Devils’.

La conferma di Paul Pogba, l’acquisto a gennaio scorso di Bruno Fernandes e quello probabile di Jack Grealish dall’Aston Villa sembrano indizi chiari, che spingono Lingard verso un altro club.

L’idea del 28enne centrocampista offensivo sarebbe quella di sbarcare in Italia. Pare che Lingard abbia contattato i suoi ex compagni e connazionali Ashley Young e Chris Smalling, che gli hanno caldamente consigliato l’approdo in Serie A.

Lingard dunque appare molto tentato di ottenere un trasferimento verso il Belpaese. Il Milan secondo le fonti britanniche sarebbe in pole per il suo acquisto, anche a condizioni agevolate.

L’ex Derby County vedrà il suo contratto con il Manchester scadere a giugno 2021. Difficilmente si arriverà ad un rinnovo, dunque agli inglesi conviene cedere Lingard a fine stagione, al miglior offerente.

Per i rossoneri il nome di Lingard può diventare una pista intrigante e concreta, soprattutto come alternativa a elementi come Szoboszlai, Gotze e Odegaard, accostati recentemente al Diavolo.

