Calciomercato Milan – Kouassi, ecco l’offerta rossonera 

Il Milan fa sul serio per Tanguy Kouassi: arrivano conferme dopo le ultime notizie dalla Francia. Ecco la proposta del Diavolo che vanta intanto un alleato…

Tanguy Kouassi e il Milan, arrivano nuove conferme dopo le recenti indiscrezioni dalla Francia. Come infatti riferiscono i colleghi di Calciomercato.com, il Diavolo fa sul serio per il 17enne parigino in scadenza di contratto da Paris Saint-Germain.

L’interesse è concreto, perché si tratta di uno dei giovani più interessanti del nuovo panorama europeo e quasi a costo zero. Quasi perché data l’età e le regole UEFA, il club rossonero sarebbe comunque tenuto a indennizzare la società transalpina per il percorso nel settore giovanile.

Leonardo sta anche provando a convincere l’atleta dopo le 11 presenze già collezionate in prima squadra, ma il giocatore è restio poiché non troverebbe spazio e fiducia per proseguire nel suo percorso di crescita. Un’esperienza all’estero, dove potrebbe giocare con continuità, lo entusiasma di più.

Ed ecco che subentra un un potente alleato per il Milan: Ralf Rangnick, manager pronto a sbarcare in rossonero, che stravede per il talento transalpino e che ha cercato di portare in Bundesliga già a gennaio. La dirigente di Via Aldo Rossi è così pronta a mettere un’offerta importante sul tavolo, con un primo contratto da professionista dalla durata di 4-5 anni.

