Calciomercato Milan, occasione Rafinha: conferme dalla Spagna

Rafinha Alcántara si prepara a lasciare la Spagna. Il giocatore piace a Inter e Juventus ma può far comodo anche al Milan.

Rafinha Alcántara non vuole rimanere al Celta Vigo. Dalla Spagna arrivano conferme in merito. Il desiderio del centrocampista è quello di poter esprimersi con continuità in una squadra di livello superiore. Il Barcellona è ormai un capitolo chiuso e il calciatore classe 1993 rappresenta certamente un’opportunità di calciomercato.

Rafinha ha una clausola rescissoria nel contratto che gli permette di liberarsi per soli 16 milioni di euro. Un’occasione che può far gola anche al Milan: i rossoneri sono alla ricerca di nuovi profili che possano rafforzare il centrocampo. Bonaventura farà le valigie e molto probabilmente anche Paqueta e la qualità di Rafinha tornerebbe certamente utile.

Il 12 febbraio scorso ha compiuto 27 anni, non è più giovanissimo ma è un profilo con l’età giusta che porterebbe con se tantissima esperienza, ad un prezzo di saldo. Ci stanno pensando Inter e Juventus ma al Milan il posto da titolare sarebbe praticamente assicurato.

LEGGI ANCHE: NUOVO INFORTUNIO PER DUARTE