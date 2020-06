Sky – Duarte, nuovo infortunio: entità e tempi di recupero

Leo Duarte, difensore brasiliano del Milan, si ferma ancora. Un altro stop di ordine muscolare frena il rientro dell’ex Flamengo.

Non si frena la sfortuna nei confronti di Leo Duarte. Il difensore brasiliano del Milan, appena rientrato da un lungo stop, si deve fermare di nuovo.

Secondo le ultime di Sky Sport, l’ex Flamengo avrebbe riportato in allenamento uno stiramento al flessore, ovvero al muscolo posizionato nella parte posteriore della coscia.

Si parla di addirittura 3/4 settimane di stop per Duarte, vista la delicatezza di questo infortunio muscolare. Il numero 43 del Milan dovrà dunque saltare certamente la ripresa di Coppa Italia e campionato.

Un vero colpo per il classe ’96, che aveva da poco recuperato dall’operazione alla caviglia subita nel mese di novembre. Gli infortuni tartassano Duarte, che per tal motivo finora non ha potuto mai dimostrare il suo valore in maglia rossonera.

