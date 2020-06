Milan, Conti può partire: futuro da scrivere

Andrea Conti non è certo tra i calciatori incedibili del Milan. Il terzino non ha convinto e può lasciare i rossoneri al termine della stagione.

Una delle priorità del prossimo calciomercato sarà l’acquisto di un nuovo terzino destro. Sia Davide Calabria che Andrea Conti hanno deluso in questa stagione e la loro posizione è in forte dubbio.

Ad avere maggiori probabilità di lasciare il Milan è certamente l’ex Primavera, che permetterebbe al club di realizzare un’importante plusvalenza.

La sua valutazione è di circa 15 milioni di euro: ci pensano Fiorentina e Bologna in Italia ma attenzione alla pista spagnola con il Siviglia in prima fila.

Per quanto riguarda Conti, ad oggi è molto probabile una sua permanenza in rossonero: l’ex Atalanta – come riporta Calciomercato.com – risulta essere tra i cedibili ma non sarebbero pervenute offerte per il suo acquisto.

