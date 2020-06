Milan News – Futuro Massara, due possibilità sul piatto

Tutto da decifrare il futuro di Frederic Massara. Boban è già andato via, Maldini farà lo stesso. Il direttore sportivo potrebbe anche restare.

Se il futuro di Paolo Maldini pare già segnato, quello di Frederic Massara è ancora tutto da decifrare. Arrivato l’estate scorsa come direttore sportivo, la sua permanenza è in dubbio.

Tuttosport di oggi scrive che ci sono buone possibilità che possa restare insieme a Rangnick. Farebbe parte di quello staff italiano che l’allenatore tedesco vorrebbe mantenere al Milan; a questo poi si aggiungerebbero alcuni suoi collaboratori di fiducia e le figure di Almstadt (braccio destro di Gazidis) e Geoffrey Moncada.

Riflessioni in corso per Massara. Che potrebbe anche ritrovarsi sul piatto l’offerta della Roma: la società giallorossa, infatti, in caso di addio di Gianluca Petrachi, starebbe valutando anche il suo ritorno. Ha già lavorato diversi anni nella capitale insieme a Walter Sabatini.

