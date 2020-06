Milan, via al tour de force. Tocca a Rebic-Leão

Milan, è tutto pronto per il ritorno in campo. La gara con la Juventus per la semifinale di Coppa Italia aprirà un tour de force che dirà molto sul futuro del Diavolo già nei successivi 9 giorni.

Milan, 10 giorni della verità. Come infatti evidenzia La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, con il nuovo calendario stilato, il Diavolo è chiamato subito a un tour de force tra Coppa Italia e campionato.

Si partirà in uno Stadium deserto che potrebbe essere anche un vantaggio per i rossoneri, poi Lecce, Roma e Spal prima di un ciclo di ferro che vedrà di nuovo i bianconeri in campionato, Lazio e Napoli. Subito un crocevia fondamentale per capire se l’obiettivo Europa sarà davvero alla portata per la squadra di Stefano Pioli.

E con Zlatan Ibrahimovic ai box per un bel po’, toccherà ad Ante Rebic e Rafael Leão prendere per mano questa squadra. Il croato, trascinatore in questo 2020, è chiamato all’ultimo step: essere leader anche senza Ibra in campo. Perché le reti sono sempre arrivate con il supporto fisico e morale del campione scandinavo, mentre è rimasto a secco in sua assenza.

Il portoghese, invece, è obbligato a scollarsi di dosso l’etichetta di promessa fin qui non mantenuta. Zvonimir Boban e Paolo Maldini hanno puntato parecchio su di lui, ma il talento lusitano finora ha mostrato solo a sprazzi le sue qualità. Così contro i bianconeri arriva subito un personalissimo test della maturità per l’ex Lilla. E dovrà farsi trovare giocoforza pronto.

LEGGI ANCHE: PAQUETA’, SPUNTA UNA SPAGNOLA PER IL BRASILIANO