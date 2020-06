Calciomercato Milan – Depay, dalla Francia: nuovi segnali

Depay è una buona occasione di mercato per il Milan. Intanto dalla Francia arrivano novità importanti sulle sue intenzioni per il futuro.

Memphis Depay è un nome che piace al Milan da tempi non sospetti. In scadenza di contratto a giugno 2021, può diventare una buona occasione di Calciomercato nella prossima sessione.

Dalla Francia arrivano buone indiscrezioni per il club rossonero. RMC Sport infatti è certo che Depay ha voglia di una nuova avventura e di lasciare il Lione. L’obiettivo è fare un passo avanti nella sua carriera: il Milan non può offrirgli cifre esorbitanti né la Champions League, ma resta comunque in corsa.

Infatti le parti sono in contatto da diversi anni e questo potrebbe mettere il Milan in una posizione di vantaggio. Ma di poco, perché le altre squadre interessate hanno budget infiniti e soprattutto la possibilità di giocare le competizioni più importanti. Insomma, un colpo molto difficile per Rangnick, ma resta comunque una possibilità.

