Ex Milan – Papin torna ad allenare dopo 10 anni

Jean-Pierre Papin, ex attaccante di Marsiglia e Milan, ritorna a fare l’allenatore in patria. Ufficiale il suo ingaggio da parte del Chartres.

Jean-Pierre Papin ha deciso di tornare in panchina. L’ex centravanti di Marsiglia e Milan guiderà il Chartres, squadra che milita nella National 2 (quarta divisione in Francia).

Il 56enne francese aveva già intrapreso la carriera di allenatore tra il 2005 e il 2010. Aveva allenato Bassin d’Arcachon Sud, Strasburgo, Lens e Châteauroux. aveva lavorato come opinionista per l’emittente BeIN Sports e si era dedicato alla sua fondazione per i bambini cerebrolesi.

A 10 anni dall’ultima esperienza ha deciso di rimettersi in gioco, seppur in un campionato minore. Il Chartres si trova al secondo posto della classifica del Gruppo B della National 2. Soli 2 punti lo separa dalla capolista Stade Briochin.

Queste le parole di Papin dopo l’annuncio del club francese: «Nel calcio ho avuto belle esperienze e altre meno meno piacevoli, e ci si dimentica facilmente di ciò che è stato – ha commentato Papin spiegando la decisione di ripartire dalla quarta serie -. Le cose vanno veloci, e se sei nel giro e lasci, poi è molto difficile rientrare nell’ambiente. Ora mi metto al lavoro e riparto dal basso, ma è ciò di cui avevo bisogno».

