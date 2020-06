Milan, affare Musso: colpo milionario

Musso è pronto a lasciare l’Udinese al termine della stagione. I bianconeri hanno già individuato il sostituto del portiere che piace a Milan e Inter.

L’Udinese ha individuato il sostituto di Juan Musso. Il portiere argentino – stando a quanto riportato da ‘TyC Sports‘ – è intenzionato a cambiare aria al termine della stagione e i bianconeri sarebbero pronti a puntare su Agustin Rossi.

Per il 24enne, attualmente in prestito al Lanus, il club di Buenos Aires vorrebbe circa 5,5 milioni di euro. Le partite avrebbero avuto già i primi contatti, alla ricerca di un accordo definitivo.

Per Musso – si legge sul portale – l’addio è sempre più vicino, per diversi milioni (l’estremo difensore ha una clausola da 35 milioni di euro). Il classe 1994, accostato con insistenza anche al Milan per un possibile dopo Donnarumma, si prepara così a trasferirsi a Milano, sponda Inter per raccogliere il testimone di Handanovic.

LEGGI ANCHE: CONTATTI PER DONNARUMMA