Milan, per Kaio Jorge spunta una nuova pretendente

Non solo Serie A e Premier League, anche in Bundesliga c’è una squadra che punta Kaio Jorge. L’attaccante del Santos è stato accostato pure al Milan di recente.

Il talento di Kaio Jorge non è passato inosservato ai club europei. Tra questi anche il Milan, che lo ha fatto visionare da vicino dai propri scout prima dello stop dei campionati.

Sono già stati presi dei contatti con il suo agente. L’attaccante classe 2002 del Santos piace molto anche alla Juventus e al Chelsea. Secondo quanto rivelato in Germania da Kicker, pure il Bayer Leverkusen si è scritto alla corsa per il giovane calciatore.

Kaio Jorge è uno dei prospetti più interessanti oggi in Brasile. Nella prossima finestra del calciomercato potrebbe trasferirsi in Europa. Il Santos chiede circa 30 milioni di euro per far partire il proprio gioiello. Per adesso nessuna società ha offerto una cifra simile, ritenuta eccessivamente elevata.

Il Milan ha preso solo contatti con l’entourage per sondare la pista. La Juventus si è mossa più concretamente, ma non sembra disposta ad andare oltre i 20 milioni per acquistare il 18enne centravanti brasiliano. Da capire le mosse di Chelsea, Bayer Leverkusen e delle altre eventuali pretendenti.

