Rientro Ibrahimovic, lo svedese punta due date

Infortunio Zlatan Ibrahimovic: lo svedese punta due date per il ritorno in campo. In attesa del verdetto del nuovo controllo medico, il 38enne già sogna il ritorno in campo a gran sorpresa.

Spuntano due date per il rientro in campo di uno scalpitante Zlatan Ibrahimovic. Una la propone Calciomercato.com, l’altra è riportata invece da Tuttosport. Perché il giocatore, carico a pallettoni per il recupero, arde dal desiderio di rituffarsi in campo quanto prima.

Ma ovviamente non sarà forzata la mano. Considerando anche l’età del giocatore, non ci sarà nessun’accelerata che potrebbe rivelarsi parecchio controproducente. Ma al contempo, è chiaro, si cercherà di metterlo a posto anche il prima possibile per questo determinante rush finale di campionato.

Se dipendesse dal giocatore – rivela il portale -, Ibra tornerebbe in campo già per il match contro la Roma del prossimo 28 giugno. Ma il Milan, appunto, non vuole rischiare ricadute. Ecco perché la data che propone il quotidiano oggi in edicola, forse, appare più verosimile: ovvero il 7 luglio, giorno del nuovo incrocio con la Juventus ma questa volta per il campionato.

Nella peggiora delle ipotesi – continua il giornale – c’è il piano B che porta al 15 luglio, quando il Diavolo ospiterà il Parma di Roberto D’Aversa. Molto, quasi tutto, dipenderà dal verdetto che dalla nuova visita in programma nelle prossime ore.

Dovesse rivelarsi positiva, sarebbe allora possibile abbracciare le ipotesi più ottimistiche. Altrimenti Stefano Pioli dovrà fare di necessità virtù per gran parte del rettilineo finale.

