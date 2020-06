Calciomercato Milan – Ibrahimovic, ecco la condizione per restare

Milan, ecco la condizione dettata da Zlatan Ibrahimovic per restare in rossonero. Il fuoriclasse svedese la avanzerà all’Ad Ivan Gazidis nel corso del confronto in programma.

Lazio-Milan del 4 luglio o Milan-Juventus del 7. Come riferisce il CorSport, dovrebbe essere una di queste la data del rientro per Zlatan Ibrahimovic. Un compromesso niente male, poiché lo svedese, in caso di rientro contro i bianconeri, avrebbe altre otto gare a disposizione per l’Europa League.

Ma per lo svedese, parallelamente all’infortunio, tiene banco anche il discorso riguardante il futuro. Da questo punto di vista tutto dipenderà dall’incontro che l’attaccante terrà con l’Ad Ivan Gazidis. Sarà infatti decisivo per capire se ci sarà l’epilogo o meno per il fuoriclasse scandinavo.

In questo confronto, programmato già settimane fa ma rinviato per l’emergenza coronavirus, il 38enne proverà a comprendere gli scenari futuro. Vorrà capire in particolare se l’anno prossimo, quando ci sarà una nuova rivoluzione tecnica e dirigenziale guidata da Ralf Rangnick, sarà ancora importante e soprattutto al centro del progetto come lo è stato in questo 2020.

Dovesse essere così, allora ci sarebbero tutti i presupposti per continuare. Ma in caso contrario, tutt’altro che da scartare, le strade invece si dividerebbero. E a quel punto Ibrahimovic valuterebbe tutte le proposte che gli porterebbe Mino Raiola, anche se in Svezia continuano a rilanciare con convinzione l’ipotesi Hammarby per questo finale di carriera.

LEGGI ANCHE: PSG e CITY PUNTANO UN TALENTO ROSSONERO