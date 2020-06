CorSport – PSG e City tentano Bennacer: la posizione del Milan 

Maxi interessi per Ismael Bennacer. Come riferisce il CorSport, sull’algerino sono piombati infatti sia il Paris Saint-Germain che il Manchester City. Ecco la posizione del Milan.

Il Paris Saint-Germain e il Manchester City puntano Ismael Bennacer. Lo riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola. Come riporta il quotidiano, il Diavolo avrebbe già rifiutato una proposta da 30 milioni di euro dai transalpini per il classe 97.

Il motivo? La società vorrebbe aprire un ciclo con l’algerino. Gettare le basi del futuro e rendere di fatto l’ex Empoli una colonna del nuovo Milan. Ed è per questo che è stata gentilmente declinata la proposta parigina, sebbene avesse già garantito una plusvalenza rispetto ai 16 milioni investiti un anno fa da Elliott.

Sulle tracce del miglior giocatore dell’ultima Coppa d’Africa è piombato però anche il City. E si parla addirittura di una telefonata del tecnico Pep Guardiola al calciatore per sondare il terreno e il gradimento del giocatore. Tuttavia al momento ci sarebbe solo un interesse inglese, ma nessuna proposta concreta.

Il Milan, da parte sua, è appunto restio. E ci sarebbe un solo modo per sancire la separazione tra le parti: pagare la clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Il che, nella peggiore delle ipotesi, permetterebbe comunque un maxi surplus da 35 milioni circa per le casse milaniste. Ma la società è tranquilla: nessuna interessata arriverà a tali cifre. Non quest’estate almeno.

LEGGI ANCHE: ECCO IL NUOVO MILAN DI RANGNICK – FOTO