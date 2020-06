Milan, la Bundesliga nel mirino: idea McKennie

Il Milan potrebbe attingere molto dal calciomercato tedesco. Il possibile arrivo di Rangnick porterebbe il club a pescare dalla Bundesliga. Ecco l’idea McKennie

Con l’arrivo di Ralf Rangnick il mercato del Milan verrà rivoluzionato ancora una volta. Il tedesco, che in questi anni è cresciuto tantissimo con il Lipsia, inevitabilmente pescherà da un mondo, quello della Bundesliga, che conosce come le sue tasche.

Non è un caso che in queste ultime settimane sono stati accostati al Diavolo parecchi profili che giocano in Germania. Un profilo che non può non essere sul ricco taccuino di Ralf Rangnick è certamente Weston McKennie.

Il polivalente calciatore americano, capace d giocare in più ruoli del centrocampo e all’occorrenza anche difensore, si sta mettendo in mostra con la maglia dello Schalke 04.

Il classe 1998 ha una valutazione già di 20 milioni di euro ma rappresenterebbe un colpo importante. Le caratteristiche di McKennie inoltre si sposerebbero alla perfezione con quelle di Bennacer.

Una cessione, come potrebbe essere quella di Kessie (continua a piacere in Inghilterra e al Napoli) o Paqueta (interessa a Benfica, Fiorentina e Valencia), permetterebbe certamente l’affondo per un colpo importante a centrocampo.

