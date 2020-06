Milan-Real Madrid, la formula per l’affare Jovic

Il Milan ed il Real Madrid hanno trovato una possibile formula ideale per il trasferimento di Jovic che accontenti tutti.

Un compromesso che potrebbe accontentare tutti. Il Milan ed il Real Madrid stanno lavorando per l’affare Luka Jovic, in direzione rossonera.

Il club di via Aldo Rossi ha individuato, con l’ok del prossimo tecnico Ralf Rangnick, proprio Jovic come futuro centravanti titolare.

Un nome che piace alla piazza rossonera, ma che in teoria appare come un obiettivo difficile da raggiungere. Basti pensare che Real lo ha pagato dall’Eintracht Francoforte circa 60 milioni di euro.

Calciomercato Milan, Jovic in arrivo con la formula del prestito

Secondo ciò che riporta la Gazzetta dello Sport, il Milan non potrebbe permettersi l’acquisto onerosissimo di Jovic a titolo definitivo nei prossimi mesi.

Allo stesso tempo il Real non può concedersi una minusvalenza record, svendendo Jovic nella sessione di calciomercato 2020 a prezzi stracciati.

La soluzione ideale sembra riguardare dunque un trasferimento a titolo temporaneo. Ma non per una sola stagione, bensì per due, fino al 30 giugno 2022.

Un’opzione praticata da molti club, come ad esempio da Milan e Eintracht per i due attaccanti Rebic e André Silva, entrambi spostati in prestito biennale.

In questo caso si tratterebbe di un passaggio al Milan a titolo temporaneo, per due anni, realizzato in prestito oneroso più un obbligo di riscatto fissato a circa 32 milioni di euro.

In questo modo i rossoneri non dovrebbero spendere grosse cifre nell’immediato e il Real Madrid tra due stagioni, contando l’ammortamento, rientrerebbe nella spesa precedente per Jovic.

I due club stanno dunque discutendo di questa opzione che favorirebbe tutte le parti in causa. A fine stagione potrebbe seriamente entrare in porto.

