Juventus-Milan, le condizioni di Higuain e Ramsey

Le ultime news da Vinovo sui due calciatori della Juventus acciaccati ed in forte dubbio in vista del match di coppa contro il Milan.

Stamattina la Juventus ha proseguito gli allenamenti in gruppo presso il centro sportivo di Vinovo. Nel mirino c’è il match di Coppa Italia contro il Milan.

La squadra di Maurizio Sarri ha lavorato ancora senza Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino, infortunatosi qualche giorno fa, ha svolto fisioterapia come da programma.

Infortunio non grave per il ‘Pipita’, ma la sfida contro il Milan sembra sempre più lontana. Difficile il suo recupero muscolare per venerdì prossimo.

Assente dal lavoro in gruppo anche Aaron Ramsey, rientrato con qualche acciacco muscolare. Ma per il gallese si tratta di allenamento individuale programmato, visto che nei prossimi giorni tornerà col resto della squadra.

Sicura invece l’assenza di Merih Demiral: prosegue il recupero dall’infortunio al crociato per il difensore turco, ma non ritornerà a disposizione prima di metà luglio.

