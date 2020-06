Cafu compie 50 anni: gli auguri del Milan a ‘pendolino’

Traguardo importante per Cafu: il brasiliano ex Milan compie 50 anni e arrivano anche gli auguri del club rossonero. Mezzo secolo di vita, dunque, per uno dei più forti terzini di sempre.

Marcos Evangelista de Moraes, noto più comunemente Cafu, compie oggi 50 anni. L’ex stella brasiliana, nonché uno dei più forti terzini che la Serie A abbia mai visto, raggiunge così lo strepitoso traguardo di mezzo secolo.

Per l’occasione arriva anche l’omaggio del Milan. “50 anni! Un traguardo importante per Cafu. Parabéns, Marcos!”, ha infatti postato il club rossonero attraverso la propria pagina Twitter. Il legame tra il Diavolo e il brasiliano, del resto, è ancora forte e indelebile dopo i cinque anni condivisi insieme.

L’avventura è iniziata nell’estate del 2003, quando il sudamericano approdò in rossonero a parametro zero dopo gli anni alla Roma. Fu subito centrale e fondamentale per Carlo Ancelotti, col quale vinse uno scudetto, una Supercoppa italiana, due supercoppe europee, una Champions League e un mondiale per club. Il bottino personale al Milan fu di 144 presenze e 4 reti.

Cafu, nella sua ultima intervista di un anno fa sul Milan, recriminava l’allontanamento di Gennaro Gattuso col quale si sarebbe potuto aprire un ciclo: “Non è mai giusto quando mandi via un allenatore come Gattuso, che ci tiene e che lavora con una squadra non così eccellente. Stava facendo un bel lavoro, è riuscito a lottare fino all’ultimo per la Champions League ed è un bel traguardo. C’è poca pazienza con gli allenatori, bisognerebbe farli lavorare con serenità”, riferì.

